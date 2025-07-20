Англія

Лондонський клуб до кінця липня проведе три товариські матчі в Азії.

Арсенал на своєму офіційному сайт опублікував перелік гравців, які вирушать у передсезонне турне до Азії.

У Сінгапурі лондонський клуб 23 липня зустрінеться з Міланом і 27-го — із Ньюкасл Юнайтед, тоді як 31-го підопічним Мікеля Артети в Гонконзі протистоятиме Тоттенгем.

Загалом до Азії вирушать 30 гравців Арсеналу, зокрема й лівий захисник Олександр Зінченко. Цього літа 28-річного українця пов'язували з відходом із клубу до Мілана або Фенербахче. Контракт Зінченка з лондонцями розраховано до кінця червня 2026 року. У сезоні-2024/25 Олександр відзначився одним голом і одним асистом у 23-х матчах усіх турнірів.

Із літніх новачків "канонірів" до нижченаведеного переліку з 30 гравців не потрапив правий вінгер Ноні Мадуеке, тоді як на воротаря Кепу Аррісабалагу та опорників Мартіна Субіменді й Крістіана Нергора Артета розраховувати зможе. Відсутність 23-річного англійця може бути пов'язана з наданням йому додаткового відпочинку на тлі участі в Клубному чемпіонаті світу з Челсі.

Раніше повідомлялося, що Мілану в товариських матчах проти Арсеналу, Ліверпуля й Перт Глорі не допоможе зірковий літній новачок.