Італія

Досвідчений гравець відпочиватиме після участі в Клубному чемпіонаті світу.

У Мілані сформували свою заявку на передсезонний тур-2025, передає офіційний сайт "россонері".

Підопічні Массіміліано Аллегрі 23 липня в Сінгапурі зустрінуться з Арсеналом, 26-го — із Ліверпулем у Гонконзі, тоді як 31-го в Австралії протистоятиме місцевому Перт Глорі.

Зірковий новачок гранда Лука Модрич і Сантьяго Хіменес перебувають у відпустці через участь у Клубному чемпіонаті світу з мадридським Реалом і Золотому кубку зі збірною Мексики відповідно. Поза заявкою опинилися й Емерсон Роял, який відновлюється після травми, близький до Болоньї Томмазо Побега, а також інші гравці, на яких Аллегрі не розраховує (Ісмаель Беннасер, Ясін Адлі, Девіс Васкес).

Раніше повідомлялося, що Мілан поставив гравця ПСЖ у пріоритет щодо посилення своєї атакувальної ланки.