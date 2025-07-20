Англія

Айнтрахт Франкфурт солідно заробить на продажі чергового центрфорварда.

Перехід центрального нападника франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке до Ліверпуля можна вважати завершеним, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони досягнули принциповї домовленості з приводу трансферу 23-річного француза. Очікується, що гравець підпише розрахований до кінця червня 2031-го контракт.

Айнтрахт Франкфурт Екітіке представляє з лютого 2024 року. Спочатку клуб Бундесліги орендував Юго в ПСЖ (3,5 млн євро), а потім, у липні, придбав його за 16,5 млн. За даними Плеттенберга, Ліверпуль викладе за бомбардира 95 млн з урахуванням бонусів.

На рахунку француза 26 голів і 14 асистів у 64-х матчах за "орлів" у всіх турнірах.

Трансфер Екітіке відбувається на тлі невдалої спроби "червоних" придбати центрфорварда Ньюкасл Юнайтед Александера Ісака.