Англія

Керівництво "сорок" не хоче розлучатися з ключовим гравцем.

Ліверпуль продовжує працювати над можливим трансфером нападника Ньюкасла Александера Ісака. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" вже зробило першу пропозицію щодо переходу 25-річного шведа, оцінивши його в 100 мільйонів фунтів стерлінгів, проте отримало відмову.

Керівництво "сорок" не хоче продавати ключового футболіста після виходу команди до Ліги чемпіонів.

Минулого сезону Ісак провів 42 матчі, в яких забив 27 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль домовився з Екітіке про шестирічний контракт.