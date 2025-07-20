Арман Лор'єнте був близьким до підписання контракту з клубом АПЛ.
Арман Лор'єнте, Getty Images
20 липня 2025, 13:44
Трансфер лівого вінгера Сассуоло Армана Лор'єнте до Сандерленда зірвався, передає журналіст Фабріціо Романо.
Не зумівши досягнути домовленості щодо переходу 26-річного француза з усіма зацікавленими сторонами, клуб АПЛ вирішив вийти з переговорів. Очікувалося, що "нероверді" отримають за гравця 20 млн євро.
Лор'єнте зробив значний внесок у повернення Сассуоло до Серії А, ставши найкращим бомбардиром Серії Б-2024/25 із 18-ма голами. Із клубом, до якого Арман приєднався в серпні 2022-го, він пов'язаний розрахованим до кінця червня 2027 року контрактом.
Раніше повідомлялося, що Сандерленд націлився на зіркового оборонця Болоньї.