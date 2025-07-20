Англія

Бразилець повернувся на Батьківщину.

Англійський Ноттінгем Форест продав півзахисника Даніло в бразильський Ботафогу. Про це повідомляє офіційний сайт "лісників".

Зазначається, що сума переходу 24-річного бразильця склала 16 млн. фунтів сткрлінгів. Півзахисник підписав трудову угоду з бразильським клубом на чотири роки.

Даніло перейшов до Ноттінгем Форест в січні, 2023-го року з Палмейраса за 20 млн. євро. З того часу він відіграв за англійців 62 матчі, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест приєднався до боротьби за Ндоє.