Бразилець повернувся на Батьківщину.
Даніло, getty images
20 липня 2025, 16:24
Англійський Ноттінгем Форест продав півзахисника Даніло в бразильський Ботафогу. Про це повідомляє офіційний сайт "лісників".
Зазначається, що сума переходу 24-річного бразильця склала 16 млн. фунтів сткрлінгів. Півзахисник підписав трудову угоду з бразильським клубом на чотири роки.
Даніло перейшов до Ноттінгем Форест в січні, 2023-го року з Палмейраса за 20 млн. євро. З того часу він відіграв за англійців 62 матчі, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест приєднався до боротьби за Ндоє.