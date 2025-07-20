Англія

Швейцарський фланговий нападник зацікавив ще один клуб.

Ноттінгем Форест зробив Болоньї пропозицію стосовно правого вінгера Дана Ндоє, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 24-річний швейцарець сенегальського походження вже погодився приєднатися до клубу АПЛ. У той же час нещодавно договір про співпрацю з гравцем узгодив і Наполі.

У травні журналіст Ніколо Скіра писав, що за Ндоє Болонья хоче отримати 40 млн євро. "Россоблу" придбали його в Базеля в серпні 2023 року за 10,15 млн.

Контракт Дана з клубом Серії А розраховано до кінця червня 2027-го й включає опцію продовження на ще одну кампанію. На рахунку флангового нападника 11 голів і вісім асистів у 75-ти матчах за Болонью в усіх турнірах. Результативний удар швейцарця допоміг колективу Вінченцо Італьяно виграти Кубок Італії-2024/25.

Ноттінгем Форест шукає заміну правому вінгеру Ентоні Еланзі, який перебрався до Ньюкасл Юнайтед за 55 млн фунтів стерлінгів.