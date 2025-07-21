Англія

Лондонський клуб став головним претендентом на трансфер плеймейкера Лейпцига, який хоче змінити команду.

Челсі проявляє серйозний інтерес до атакуючого півзахисника Лейпцига Хаві Сімонса.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, лондонці вже провели початкові переговори з представниками 22-річного гравця. Проте контактів між клубами наразі ще не було — спочатку потрібно досягти згоди з самим футболістом.

За даними джерела, Челсі наразі є найбільш конкретним варіантом для трансферу нідерландця. У ситуації також стежить Арсенал, тоді як Баварія поки що не робить активних кроків, але спортивний директор мюнхенців Макс Еберль поінформований про всі деталі.

Сімонс прагне залишити Лейпциг цього літа та розглядає переїзд у топ-клуб англійської Прем’єр-ліги як один із пріоритетних варіантів розвитку кар’єри.

У минулому сезоні Хаві Сімонс провів за Лейпциг 33 матчі, забив 11 голів та віддав 8 асистів. Портал Transfermarkt оцінює молодого плеймейкера в 70 млн євро, а його контракт із "биками" спливає влітку 2027 року.