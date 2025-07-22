Англія

Лондонці активізували зусилля щодо зірки Аякса, пропозиція на підході.

Челсі продовжує працювати над підписанням універсального захисника Аякса Жоррела Гато, поновивши переговори з амстердамським клубом. За інформацією talkSPORT, лондонці ще не зробили офіційної пропозиції, але 19-річний нідерландець залишається одним із пріоритетних трансферних цілей команди Енцо Марески.

Гато, який здатний грати як на позиції лівого захисника, так і в центрі оборони, привернув увагу Челсі своєю універсальністю та зрілою грою. Він провів 111 матчів за Аякс, забив 4 голи та віддав 9 асистів, а також дебютував за збірну Нідерландів. Аякс оцінює гравця в £60 млн, хоча, за словами журналіста Бена Джейкобса, трансфер може бути здійснений за £40 млн.

Челсі розглядають Гато як потенційне підсилення оборони, особливо на тлі можливих відходів Бена Чілвелла та Ренату Вейги. Ліверпуль та Арсенал також виявляли інтерес до Гато, але Челсі наразі лідирує в перегонах за його підпис.

Очікується, що найближчим часом переговори наберуть обертів, але для здійснення трансферу Челсі може знадобитися продати кількох гравців, таких як Аксель Дісасі чи Рахім Стерлінг, щоб збалансувати бюджет.

Раніше повідомлялося, що Мілан вибув із перегонів за Ніколасом Джексоном.