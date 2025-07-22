Англія

Аморим не бачить аргентинця у своїх планах, Челсі, Тоттенгем і Астон Вілла зацікавлені.

Манчестер Юнайтед готовий продати вінгера Алехандро Гарначо за £40 млн, хоча раніше оцінював його у £60-70 млн, повідомляє The Telegraph.

21-річний аргентинець, якого разом із Тайреллом Маласією, Джейдоном Санчо та Антоні відсторонили від тренувань із командою, не поїде на передсезонне турне до США. Головний тренер Рубен Аморим не розраховує на цих гравців у новому сезоні.

Челсі, Тоттенгем, Астон Вілла та кілька закордонних клубів стежать за ситуацією з Гарначо, який воліє залишитися в Прем’єр-лізі. Зниження ціни може прискорити трансфер, але призведе до фінансових втрат для Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Ювентус призупинив перемовини щодо Санчо.