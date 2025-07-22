Італія

Туринці не готові рухатися далі без трансферу Веа, Гонсалеса або Мбангула.

Ювентус тимчасово зупинив переговори з Манчестер Юнайтед щодо переходу Джейдона Санчо. Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, угода знаходиться в режимі очікування, оскільки клуб із Турина прагне спершу продати когось із нинішніх флангових гравців.

Після підписання Франсішку Консейсана італійці хочуть розвантажити склад. На трансфер виставлені одразу троє вінгерів: Ніколас Гонсалес, Самюель Мбангула та Тімоті Веа.

Найближчим до виходу наразі є Веа — Марсель уже досяг з ним усної домовленості, однак ще не надіслав офіційної пропозиції Ювентусу. Американцем також цікавляться кілька клубів з англійської Прем’єр-ліги.

Туринці сподіваються виручити за Веа від 20 до 22 мільйонів євро. Лише після цього клуб повернеться до перемовин щодо Санчо.

Минулого сезону англієць провів 42 матчі, забив 5 голів і віддав 10 результативних передач, граючи в оренді за Челсі. Його дебют за Ювентус може відбутися 10 серпня в матчі проти Боруссії Дортмунд — клубу, де він провів найкращі роки своєї кар’єри.