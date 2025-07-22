Англія

Мерсісайдці вивчають умови потенційного трансферу гравця Реала, який може стати найдорожчим підписанням літа.

Ліверпуль уважно стежить за ситуацією навколо крайнього нападника мадридського Реала Родріго, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Бразильський вінгер є одним із головних кандидатів на заміну Луїсу Діасу, який може залишити команду цього літа та приєднатися до Баварії.

За даними джерела, Ліверпуль вже зібрав інформацію про фінансові умови та статус гравця. У Реалі готові розглянути продаж Родріго, а сам футболіст знає про можливість зміни клубу.

Водночас трансфер 24-річного нападника може стати вкрай дорогим, адже його заробітна плата вже сягає 10 мільйонів євро на рік. Ліверпуль оцінює перспективи угоди та продовжує моніторинг ринку.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид хоче отримати за Родріго понад 100 мільйонів євро.