Бразильський нападник Родріго Гоес залишився поза увагою нового головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо на Клубному чемпіонаті світу-2025, після чого чутки про його можливий трансфер уже цього літа стали неабияк актуальними.

І хоча "галактікос" не надто квапляться розлучатись із 24-річним виконавцем, усе зводиться до того, що варто лишень надійти гарній пропозиції з боку іншого клубу, як цей перехід буде оформлений без жодних зволікань.

Але апетити Реала при цьому явно не дитячі — 120-130 млн євро очікує отримати мадридський клуб від продажу гравця з контрактом до 2028 року.

Чи коштує Родріго таких грошей? Наявність подальшого бажання вести перемовини у англійського Ліверпуля, французького Парі Сен-Жермен, лондонського Арсеналу та аравійського Ан-Насра зможе багато про що свідчити.

На рахунку бразильця 14 голів і 11 асистів у 54-х матчах за "вершкових" у всіх турнірах сезону-2024/25.