Іспанія

Але навіть на перегрітому трансферному ринку буде складно знайти покупця за такі гроші.

Бразильський нападник Родріго Гоес залишився поза увагою нового головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо на Клубному чемпіонаті світу-2025, після чого чутки про його можливий трансфер уже цього літа стали неабияк актуальними.

І хоча "галактікос" не надто квапляться розлучатись із 24-річним виконавцем, усе зводиться до того, що варто лишень надійти гарній пропозиції з боку іншого клубу, як цей перехід буде оформлений без жодних зволікань.

Але апетити Реала при цьому явно не дитячі — 120-130 млн євро очікує отримати мадридський клуб від продажу гравця з контрактом до 2028 року.

Чи коштує Родріго таких грошей? Наявність подальшого бажання вести перемовини у англійського Ліверпуля, французького Парі Сен-Жермен, лондонського Арсеналу та аравійського Ан-Насра зможе багато про що свідчити.

На рахунку бразильця 14 голів і 11 асистів у 54-х матчах за "вершкових" у всіх турнірах сезону-2024/25.