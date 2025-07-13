Але навіть на перегрітому трансферному ринку буде складно знайти покупця за такі гроші.
Родріго Гоес, Getty Images
13 липня 2025, 08:10
Бразильський нападник Родріго Гоес залишився поза увагою нового головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо на Клубному чемпіонаті світу-2025, після чого чутки про його можливий трансфер уже цього літа стали неабияк актуальними.
І хоча "галактікос" не надто квапляться розлучатись із 24-річним виконавцем, усе зводиться до того, що варто лишень надійти гарній пропозиції з боку іншого клубу, як цей перехід буде оформлений без жодних зволікань.
Але апетити Реала при цьому явно не дитячі — 120-130 млн євро очікує отримати мадридський клуб від продажу гравця з контрактом до 2028 року.
Чи коштує Родріго таких грошей? Наявність подальшого бажання вести перемовини у англійського Ліверпуля, французького Парі Сен-Жермен, лондонського Арсеналу та аравійського Ан-Насра зможе багато про що свідчити.
На рахунку бразильця 14 голів і 11 асистів у 54-х матчах за "вершкових" у всіх турнірах сезону-2024/25.