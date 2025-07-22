Англія

Лондонці вимагають повернення до Ліги Європи після рішення УЄФА щодо перехресної власності з Ліоном; вердикт CAS очікується до 11 серпня 2025 року.

Крістал Пелес подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рекомендацію УЄФА відмовити клубу в участі в Лізі Європи, до якої він кваліфікувався, перемігши в Кубку Англії. Причина — порушення правил багатоклубної власності через зв’язки з Ліоном у структурі Eagle Football Holdings. Про це повідомляє The Athletic.

У своїй апеляції Пелес просить CAS відновити клуб у Лізі Європи та відхилити участь Ноттінгем Форест, який замінив лондонців за рейтингом Прем’єр-ліги. Альтернативний варіант — допустити "орлів" замість Ліона, що отримав пріоритет завдяки вищому місцю у Лізі 1. CAS вже підтвердив отримання звернення й розглядатиме справу в прискореному порядку: оперативне рішення без мотивувальної частини має бути до 11 серпня 2025 року, тоді як жеребкування плейофу Ліги конференцій заплановане на 4 серпня.

Проблема виникла через частки володіння: Eagle Football контролює більшість у Ліоні та значну частку в Крістал Пелес, а правила УЄФА забороняють участь у тій самій єврокубковій турнірній сітці клубам під спільним вирішальним впливом, якщо не доведено реструктуризацію до дедлайну 1 березня. Голова Пелес Стів Періш назвав ситуацію "жахливою несправедливістю" й натякнув, що інтерес Ноттінгем Форест посилив тиск на рішення. Тим часом Джон Текстор (Eagle Football) заявив, що вимушені зміни у структурі власності були проігноровані регулятором.

Контекст підкреслює чутливість питання: у липні 2024 року УЄФА все ж допустив до спільної участі в єврокубках пари Манчестер Сіті/Жирона та Манчестер Юнайтед/Ніцца після відповідних корпоративних кроків. Пелес прагне подібного результату, аби стартувати в турнірі, який команда виборола на полі.