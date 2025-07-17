Англія

Британські баталії в УЄФА.

Голова правління лондонського Крістал Пелес Стів Періш заявив, що його клуб виключили з Ліги Європи через дії Ноттінгем Форест. Його слова наводить The Guardian.

"Нам сказали, що Ноттінгем Форест посприяв рішенню УЄФА виключити нас з Ліги Європи і це стало надбанням громадськості. Схоже, такі речі обговорюються публічно. Мабуть, деякі організації не дуже-то дотримуються конфіденційності. Але нас переконали, що проблема саме в цьому — якби не було когось, хто хотів би отримати доступ до участі в Лізі Європи, проблем би не виникло.

Людям слід подивитися на себе збоку. Хтось скаже, що це нормально, хтось не погодиться з цим. Я не можу це контролювати. Я контролюю тільки аргументи, які ми надаємо УЄФА.

Ми отримали рішення від УЄФА в письмовому вигляді з усіма деталями, і апеляція, мабуть, буде подана протягом десяти днів. Думаю, пан Чеферін може вирішити цю ситуацію, і було б добре, якби він це зробив, тому що, я думаю, більшість людей вважають правильним дозволити нам участь у турнірі. Жеребкування Ліги конференцій відбудеться 4-го серпня, тож все має закінчитися до кінця липня", — сказав Періш.

Раніше повідомлялося, що УЄФА виключила словацький ДАК з Ліги конференцій.