Англія

Форвард Айнтрахта стане гравцем мерсісайдців за 69 мільйонів фунтів стерлінгів із можливими бонусами.

Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль погодив умови трансферу 23-річного нападника Айнтрахта Юго Екітіке.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, футболіст уже завершив основну частину медичних тестів перед підписанням контракту з англійським клубом. Угода з французом розрахована на шість років.

За даними The Athletic, Ліверпуль заплатить франкфуртському клубу 69 мільйонів фунтів стерлінгів, а додаткові бонуси можуть сягнути ще 10 мільйонів. Очікується, що після успішного завершення всіх формальностей Екітіке приєднається до команди в Гонконзі, де вона проводить передсезонне турне.

Минулого сезону Екітіке забив 22 голи та зробив 12 гольових передач у складі Айнтрахта за 48 проведених матчів, ставши одним із найрезультативніших нападників Бундесліги.