Англія

Форвард Айнтрахта забив 22 м’ячі за сезон і вже готується до медогляду перед шестирічним контрактом з мерсисайдцями.

Ліверпуль досяг домовленості з Айнтрахтом щодо трансферу 23-річного нападника Юго Екітіке. Як повідомляє The Athletic, угода передбачає початковий платіж у розмірі £69 мільйонів (приблизно $92,8 млн), а також додаткові бонуси, які можуть сягнути ще £10 мільйонів.

Француз уже найближчого вівторка прибуде до Великої Британії для проходження медогляду. Якщо все піде за планом, він підпише контракт із Ліверпулем на шість років і приєднається до команди у Гонконзі, де вона проводить передсезонне турне.

Домовленість між клубами була досягнута ще в суботу, і переговори з самим гравцем пройшли без труднощів — Екітіке з самого початку віддавав перевагу саме Ліверпулю. Раніше інтерес до нього проявляв Ньюкасл, але після відмови на пропозицію в €75 мільйонів клуб змінив пріоритет на нападника Брентфорда Йоана Віссу.

Ліверпуль цього літа вже підписав Флоріана Вірца, Джеремі Фрімпонга та Мілоша Керкеза, однак основним завданням залишалося підсилення атакувальної лінії. Після смерті Діогу Жоти клуб переглядає свою стратегію в нападі. Дарвін Нуньєс може бути проданий, а Луїс Діас повідомив про бажання змінити клуб — на нього претендують Баварія та Барселона.

Минулого сезону Екітіке забив 22 м’ячі та віддав 12 гольових передач за Айнтрахт у всіх турнірах. Він приєднався до клубу з ПСЖ на правах оренди в січні 2024 року, а з літа став повноцінним гравцем франкфуртців за €17,5 млн. Його виступи були настільки переконливими, що він потрапив до символічної збірної Бундесліги сезону.