Англія

Потрібне підсилення перед Лігою чемпіонів.

Лондонський Тоттенгем у минулому сезоні провалив внутрішню частину кампанії, але на міжнародній став переможцем Ліги Європи УЄФА, тож незабаром знову гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів.

А отже Томасу Франку та його новому колективу терміново потрібне підсилення.

Зокрема — і до атаки, де одним лишень підписанням Мохаммеда Кудуса з лондонського Вест Гема точно не вдасться обмежитись.

Іспанська преса повідомляє, що "шпори" рішуче налаштовані втрутитись у конкуренцію за підписання бразильського нападника мадридського Реала Родріго Гоеса.

Опоненти відомі — мюнхенська Баварія, Ліверпуль, Челсі, Арсенал та навіть французький Парі Сен-Жермен висловлювали свою зацікавленість у гравці.

Але власник Тоттенгема Даніель Леві на ці гучні імена не зважає та вже почав перемовини з "галактікос" із початкової ставки в 90 млн євро.

Тим часом Реал хоче отримати понад 100 млн євро за свого 24-річного виконавця.

У минулому сезоні Родріго провів 54 матчі за Реал у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 11 результативних передач.