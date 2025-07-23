Англія

Молодий лідер Аякса близький до узгодження особистих умов із лондонцями, тривають переговори між клубами.

Челсі продовжує активну роботу над підписанням універсального захисника Аякса Йоррела Гато.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 19-річний нідерландець уже дав згоду приєднатися до проєкту лондонського клубу, а особисті умови контракту майже узгоджені.

Наразі ведуться переговори між Челсі та Аяксом щодо трансферної суми. Лондонці прагнуть закрити угоду найближчим часом, адже Гато розглядається як один із пріоритетних варіантів для підсилення оборони.

Наймолодший капітан в історії Аякса вважається одним із найперспективніших захисників Нідерландів, і його перехід може стати значним підсиленням для "пенсіонерів".

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці переговорів між Челсі та Аяксом щодо Йоррела Гато