Англія

Брентфорд хоче 50 мільйонів за Віссу, але Ньюкасл не відступає.

Йоан Вісса залишається головною трансферною ціллю для Ньюкасла, і клуб планує покращити свою пропозицію після того, як попередню – у розмірі 25 мільйонів фунтів – було відхилено Брентфордом.

Керівництво "сорок" має намір забезпечити глибину атаки та знайти надійного партнера для Александера Ісака, попри чутки про можливий трансфер шведа. Після невдач із переходами Юго Екітіке та Жоао Педро, Вісса вважається пріоритетною альтернативою.

Однак Брентфорд оцінює форварда в 50 мільйонів фунтів, і перемовини тривають. Ситуацією також цікавляться Тоттенгем і Ноттінгем Форест, але джерела зазначають, що саме Ньюкасл є найближчим до укладення угоди.

Вісса повернувся до Лондона з передсезонного збору в Португалії, щоб обговорити своє майбутнє з клубом. Проте якщо перехід і відбудеться, то лише на умовах Брентфорда, а не самого гравця.