Англія

Ветеран англійського футболу готується до нового етапу кар’єри.

Ешлі Янг, добре знайомий фанатам Прем'єр-ліги завдяки виступам за Манчестер Юнайтед, Астон Віллу та Евертон, завершує свій шлях у найвищому дивізіоні Англії, підписавши контракт з Іпсвіч Таун.

Після тривалого виступу на найвищому рівні та короткої закордонної паузи в Інтері, 40-річний універсал вирішив змінити курс і приєднався до Іпсвічу, який після вильоту з АПЛ мають амбітний план повернення.

Гравець вже пройшов медичний огляд і уклав однорічну угоду з клубом. Офіційне підтвердження трансферу очікується найближчим часом.

За свою кар'єру Янг провів 485 матчів у Прем'єр-лізі, демонструючи стабільність, універсальність та лідерські якості, які, без сумніву, стануть у нагоді Іпсвічу в новому сезоні Чемпіоншипу.

Керівництво клубу сподівається, що з таким досвідченим гравцем у складі команда отримає необхідний імпульс для боротьби за повернення в еліту вже найближчим часом.