Англія

Молодий захисник повідомив керівництво Аякса про бажання перейти до лондонського клубу.

Челсі досяг принципової домовленості щодо особистих умов контракту з універсальним захисником Аякса Йоррелом Гато.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 18-річний нідерландець уже поінформував керівництво та головного тренера амстердамців про своє бажання покинути клуб цього літа.

Переговори між клубами вийшли на фінальну стадію, а орієнтовна сума трансферу обговорюється на рівні близько 40 мільйонів євро. Лондонці прагнуть завершити угоду в найближчі дні, адже Гато є пріоритетною ціллю для зміцнення захисної лінії команди.

Минулого сезону Гато провів 50 матчів за Аякс, відзначився трьома голами та отримав звання "Талант року Ередивізі". Також на його рахунку шість поєдинків за збірну Нідерландів. Контракт гравця з амстердамським клубом діє до 2028 року.