Англія

Захисник — про тиск і мотивацію здобувати трофеї з "синіми".

Захисник Челсі Тосін Адарабіойо поділився думками про амбіції клубу, наголосивши на його прагненні до перемог.

"Коли ти підписуєш контракт із Челсі, ти автоматично розумієш, що цей клуб створений, щоб вигравати все", — заявив 27-річний англієць в інтерв’ю клубному сайту.

Адарабіойо, який приєднався до Челсі з Фулгема на правах вільного агента влітку 2024 року, зазначив, що атмосфера на тренувальній базі підсилює мотивацію.

"На тренувальному майданчику бачиш фотографії всіх трофеїв, які клуб виграв у минулому, і одразу відчуваєш очікування та тиск. Розумієш: цього року ми мусимо щось виграти. Ми маємо стати наступною фотографією на стіні з піднятим кубком", — додав він.

У сезоні-2024/25 Адарабіойо провів 41 матч за Челсі: на його рахунку 5 голів та 1 асист.

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