Півзахисник Челсі Карні Чуквуемека, за інформацією Майка МакГрата з The Telegraph, віддає перевагу поверненню до Боруссії Дортмунд перед іншими варіантами цього літа. 21-річний англієць провів другу половину сезону-2024/25 в оренді в Дортмунді, зігравши 17 матчів (1 гол), але через травми та конкуренцію не став основним гравцем.

Боруссія зацікавлена в продовженні співпраці, але не готова платити £40 млн, які вимагає Челсі, надаючи перевагу ще одній оренді з можливістю викупу за €35 млн. РБ Лейпциг також виявляє інтерес, але Чуквуемека хоче возз’єднатися з тренером Ніко Ковачем у Дортмунді. Челсі, зі свого боку, прагне продати гравця, якого Енцо Мареска вважає надлишковим, щоб звільнити кошти для нових підписань, таких як Хаві Сімонс чи Йоррел Гато.

Контракт Чуквуемека з Челсі діє до 2028 року, але його обмежений ігровий час (32 матчі за три роки) і травми роблять трансфер імовірним.