Англія

"Вулвз" працюють на трансферному ринку.

Англійський Вулвергемптон здійснив трансфер вінгера Джона Аріаса з бразильського Флуміненсе. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Зазначається, що 27-річний колумбієць підписав контракт із "вулвз" до 30 червня 2029 року із можливістю продовження ще на один сезон.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, перехід Аріаса коштував Вулвергемптону 17 мільйонів євро.

У поточному сезоні Джон Аріас відіграв за Флуміненсе 35 матчів, забив 4 голи та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус цікавиться півзахисником Вулвергемптона.