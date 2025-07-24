"Вулвз" працюють на трансферному ринку.
Джон Аріас, wolves
24 липня 2025, 15:21
Англійський Вулвергемптон здійснив трансфер вінгера Джона Аріаса з бразильського Флуміненсе. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".
Зазначається, що 27-річний колумбієць підписав контракт із "вулвз" до 30 червня 2029 року із можливістю продовження ще на один сезон.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, перехід Аріаса коштував Вулвергемптону 17 мільйонів євро.
У поточному сезоні Джон Аріас відіграв за Флуміненсе 35 матчів, забив 4 голи та віддав 13 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ювентус цікавиться півзахисником Вулвергемптона.