Італія

Туринці можуть продати Дугласа Луїса.

Туринський Ювентус виявляє інтерес до опорного півзахисника англійського Вулвергемптона Андре Нету. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, "б'янконері" планують повне оновлення півзахисту після приходу на тренерський місток Ігора Тудора.

Зазначається, що 23-річний бразилець розглядається керівництвом Ювентуса, як потенційна заміна іншому бразильцю Дугласу Луїсу, якого італійський клуб хоче продати цього літа.

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро. Англійці придбали Андре минулого літа у Флуміненсе за 22 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Андре Нету відіграв за Вулвергемптон 36 матчів та записав у свій пасив сім жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.