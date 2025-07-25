Англія

Пропозиція МЮ була відхилена, а інтерес із Близького Сходу лише зростає.

Манчестер Юнайтед отримав серйозний трансферний удар у боротьбі за підписання Еміліано Мартінеса. Як повідомляє Clarin із посиланням на Sport Witness, 32-річний воротар Астон Вілли все більше схиляється до переїзду в Саудівську Аравію, після того як спроби "червоних дияволів" орендувати аргентинця були швидко відхилені.

Джерела стверджують, що сам футболіст розглядає пропозицію із Саудівської Аравії все серйозніше. До того ж місцева ліга розширила квоту на іноземців — тепер клуби можуть мати до 10 легіонерів, що відкриває двері для топ-гравців, включно з Мартінесом.

За даними журналістів, в Аргентині не схвалюють потенційний перехід до "нижчої ліги", адже вже наступного року відбудеться Чемпіонат світу, і важливо, щоб голкіпер залишався на найвищому рівні.