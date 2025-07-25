Англія

Туринці відхилили пропозицію в €65-68 млн за турецького вінгера.

Челсі намагався підписати 20-річного вінгера Ювентуса Кенана Їлдиза, але отримав категоричну відмову. За інформацією La Gazzetta dello Sport, кілька днів тому представники "синіх" прибули до Італії, щоб обговорити трансфер турецького таланта, запропонувавши €65-68 млн. Ювентус, однак, чітко дав зрозуміти, що Їлдиз, якого вважають ключовою частиною проєкту Ігора Тудора, не продається.

Їлдиз, чий контракт із Ювентусом діє до 2029 року, у сезоні-2024/25 зіграв 41 матч у Серії А, забив 8 голів і віддав 7 асистів.

Попри відмову, Челсі може повернутися з новою пропозицією, якщо Ювентус змінить позицію до закриття трансферного вікна.

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