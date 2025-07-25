Англія

Талановитий англієць пройде медогляд у п’ятницю.

Челсі досяг домовленості з Крістал Пелес щодо трансферу 18-річного вінгера Джессі Деррі, повідомляє Фабріціо Романо. Очікується, що гравець пройде медичне обстеження в п’ятницю, 25 липня, після чого підпише контракт із "синіми".

Талановитий англієць, який відхилив новий контракт із Крістал Пелес, привернув увагу восьми європейських клубів, зокрема Баварії та ПСЖ, але Челсі випередив конкурентів.

Деррі, який виступав за молодіжні команди Крістал Пелес (U-18 і U-20), у сезоні-2024/25 забив 20 голів і віддав 6 асистів у 38 матчах. Його універсальність, здатність грати на обох флангах і в центрі, а також дриблінг роблять його одним із найперспективніших талантів Англії.

Челсі бачить у ньому майбутню зірку та планує інтегрувати його до основного складу після підготовки в академії.

Раніше повідомлялося, що Челсі отримав відмову від Ювентуса щодо трансферу Їлдиза.