Англія

Трансферна сага близька до завершення.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш найближчим часом стане гравцем Арсеналу.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, лісабонський клуб надав письмовий дозвіл 27-річному шведу на проходження медичного обстеження у таборі "канонірів".

Очікується, що вже сьогодні шведський футболіст прибуде до Лондона, а сам медогляд заплановано на суботу, 26 липня. Таким чином, трансферна сага, яка тривала впродовж кількох місяців, наближається до завершення.

Раніше повідомлялося, що клуби погодили базову суму в 63,5 млн євро (55 млн фунтів стерлінгів) плюс 10 млн євро (8,6 млн ф.с.) у вигляді бонусів,

У минулому сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 52 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 54 голи та віддав 13 результативних передач. У бомбардира вже повністю погоджений п'ятирічний контракт із Арсеналом.