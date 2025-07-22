Англія

Угода на €73.5 млн майже узгоджена, швед підпише 5-річний контракт.

Арсенал і Спортінг Лісабон наближаються до остаточної домовленості щодо трансферу 27-річного шведського нападника Віктора Дьокереша.

За інформацією журналіста Девіда Орнштейна з The Athletic, клуби погодили базову суму в €63.5 млн (£55 млн) плюс €10 млн (£8.6 млн) у вигляді бонусів, хоча деталі додаткових виплат ще доопрацьовуються. Очікується, що угоду буде завершено найближчим часом.

Дьокереш, який забив 54 голи у 52 матчах за Спортінг у сезоні-2024/25, включаючи хет-трик проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, чітко дав зрозуміти, що хоче перейти саме до Арсенала. Швед уже погодив умови 5-річного контракту з лондонцями. Спортінг спочатку вимагав €80 млн, але Арсенал зміг наблизитися до компромісу, а агент гравця відмовився від своєї комісії, щоб полегшити трансфер.

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