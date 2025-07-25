Англія

Данський півзахисник віддає перевагу топ-чемпіонатам, але амбіції валлійців вражають.

Рексем, який здобув три поспіль підвищення і готується до сезону-2025/26 у Чемпіоншипі, зробив амбітну пропозицію щодо підписання 33-річного півзахисника Крістіана Еріксена, повідомляє Sky Sports. Данець, чий контракт із Манчестер Юнайтед завершився в червні 2025 року, став вільним агентом після трьох сезонів в АПЛ, де він зіграв 107 матчів, забив 8 голів і віддав 19 асистів.

За інформацією Daily Mail, агент Еріксена Мартін Схоотс підтвердив контакти з Рексемом, зазначивши:

"Рексем дійсно вдосконалює все на полі й поза ним, це вражаючий проєкт, але Крістіан хоче продовжити кар’єру в топ-чемпіонаті Західної Європи".

Еріксен, який має 144 матчі та 46 голів за збірну Данії, відхилив пропозицію, оскільки прагне грати в першому дивізіоні, але визнав амбіції клубу, який належить голлівудським зіркам Раяну Рейнольдсу та Робу МакЕлгенні.