Англія

Клуб підтвердив завершення контрактів одразу з кількома ветеранами та випускниками академії, водночас тривають перемовини щодо майбутнього Тома Гітона.

Манчестер Юнайтед подав до Прем'єр-ліги офіційний список гравців, які покидають клуб у міжсезоння. До переліку потрапили Крістіан Еріксен, Віктор Лінделеф та Джонні Еванс, контракти яких завершуються цього літа.

Данський півзахисник Еріксен провів 108 матчів за клуб і відзначився голом з пенальті у своєму прощальному поєдинку проти Астон Вілли, який завершився перемогою з рахунком 2:0.

Шведський захисник Віктор Лінделеф завершив восьмирічну кар'єру в складі Юнайтед, зігравши 284 матчі та здобувши Кубок Англії та Кубок Ліги.

Джонні Еванс, вихованець клубної академії, залишає команду вдруге. У своєму першому періоді він виграв три титули Прем'єр-ліги, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Кубок Ліги. Після повернення у 2023 році він додав до колекції трофеїв Кубок Англії, здобутий у фіналі проти Манчестер Сіті.

Також на список вільних агентів потрапив воротар Том Гітон, однак клуб веде з ним переговори про можливе продовження контракту. Гітон є ще одним випускником академії, який вдруге виступає за Юнайтед, і наразі виконує роль резервного голкіпера.

Крім того, Манчестер Юнайтед підтвердив вихід із клубу шістьох гравців академії — Губерта Грачика, Джека Кінгдона, Сема Мюррея, Тома Майлса, Джеймса Нолана та Тома Вустера.

У клубі подякували всім гравцям за внесок у команду й наголосили, що молоді футболісти отримають підтримку в пошуку нових можливостей та залишатимуться частиною родини Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Шоу не входить до планів Аморіма в Манчестер Юнайтед.