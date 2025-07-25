Англія

Овен Бек на правах оренди приєднався до клубу Чемпіоншипу.

Лівий захисник Ліверпуля Овен Бек тимчасово приєднався до Дербі Каунті, передає офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

Повідомляється, що 22-річний валлієць перебуватиме в оренді до кінця сезону-2025/26. У ході минулої кампанії гравець відзначився одним голом і двома асистами в 26-ти матчах за Блекберн Роверс у всіх турнірах.

Раніше вихованець Ліверпуля Бек також виступав за Фамалікан, Болтон Вондерерз і Данді (всі — оренда).

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