Овен Бек на правах оренди приєднався до клубу Чемпіоншипу.
Овен Бек, dcfc.co.uk
25 липня 2025, 18:33
Лівий захисник Ліверпуля Овен Бек тимчасово приєднався до Дербі Каунті, передає офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.
Повідомляється, що 22-річний валлієць перебуватиме в оренді до кінця сезону-2025/26. У ході минулої кампанії гравець відзначився одним голом і двома асистами в 26-ти матчах за Блекберн Роверс у всіх турнірах.
Раніше вихованець Ліверпуля Бек також виступав за Фамалікан, Болтон Вондерерз і Данді (всі — оренда).
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