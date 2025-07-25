Англійський вінгер залишить Челсі цього літа.
Рахім Стерлінг, Getty Images
25 липня 2025, 10:55
Крайній нападник Рахім Стерлінг покине Челсі цього літа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, лондонський клуб хоче здійснити повноцінний продаж 30-річного англійського вінгера і вже запропонував його послуги Наполі впродовж останніх 48 годин.
Неаполітанці наразі вивчають ринок і оцінюють різні кандидатури на позицію лівого атакувального півзахисника. Окрім Стерлінга, у шорт-листі клубу залишаються Дан Ндоє з Болоньї та Такефуса Кубо з Сосьєдада, а також інші потенційні варіанти.
Рахім Стерлінг приєднався до Челсі влітку 2022 року з Манчестер Сіті, а минулий сезон він провів на правах оренди в Арсеналі, де не зміг себе проявити (28 матчів, 1 гол, 5 асистів).
Раніше повідомлялося, що англієць ямайського походження може приєднатися до леверкузенського Баєра.