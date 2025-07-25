Італія

Англійський вінгер залишить Челсі цього літа.

Крайній нападник Рахім Стерлінг покине Челсі цього літа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб хоче здійснити повноцінний продаж 30-річного англійського вінгера і вже запропонував його послуги Наполі впродовж останніх 48 годин.

Неаполітанці наразі вивчають ринок і оцінюють різні кандидатури на позицію лівого атакувального півзахисника. Окрім Стерлінга, у шорт-листі клубу залишаються Дан Ндоє з Болоньї та Такефуса Кубо з Сосьєдада, а також інші потенційні варіанти.

Рахім Стерлінг приєднався до Челсі влітку 2022 року з Манчестер Сіті, а минулий сезон він провів на правах оренди в Арсеналі, де не зміг себе проявити (28 матчів, 1 гол, 5 асистів).

Раніше повідомлялося, що англієць ямайського походження може приєднатися до леверкузенського Баєра.