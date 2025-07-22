Німеччина

Керманич Челсі Енцо Мареска не розраховує на флангового нападника.

Правий вінгер Челсі Рахім Стерлінг опинився в сфері інтересів Баєра, передає портал BBC.

Повідомляється, що в переході 30-річного англійця зацікавлена значна кількість європейських клубів і леверкузенський є одним із них. Фланговий нападник не входить до планів керманича лондонців Енцо Марески й може залишити Стемфорд Брідж цього літа.

Контракт Стерлінга з Челсі розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Рахім оцінюється в 10 млн євро.

У липні 2022-го Манчестер Сіті отримав за нього 56,2 млн. Протягом сезону-2024/25 англієць на правах оренди представляв Арсенал і взяв участь у 28-ми матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і п'ятьма асистами.

Виступаючи за "синіх" Стерлінг записав на свій рахунок 19 результативних ударів і 15 гольових передач у 81-му поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка близька до повернення Жуана Феліша.