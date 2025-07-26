Англія

Хоча в клубі до останнього вагались із приводу цього рішення.

Англійський нападник Майкі Мур цього сезону отримав підвищення до рівня гравця "дорослої" команди лондонського Тоттенгема й навіть устиг долучитись до перемоги в Лізі Європи УЄФА.

Однак трохи більше за 800 хвилин ігрового часу в 19 поєдинках у всіх турнірах для 17-річного виконавця не є аж занадто привабливим варіантом для подальшого розвитку кар’єри.

Керівництво "шпор" при цьому хотіло б, щоб юнак залишався в складі їхньої основної команди й у прийдешній кампанії, але також розуміло, що гарантувати йому більше ігрового часу не має можливості.

А отже рішення було очевидним — Мур поповнив перелік футболістів, відкритих до оренди цього літа.

Бірмінгем та Вест Бромвіч зацікавлені в гравці та точно зможуть надати йому більше ігрової практики, але вже не в "елітному" дивізіоні Англії.

За минулий сезон у всіх турнірах у Майкі 22 матчі, три голи та чотири асисти.