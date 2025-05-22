Ліга Європи

Юний Майкі Мур став наймолодшим чемпіоном турніру в історії клубу.

21 травня Тоттенгем здобув перемогу над Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи сезону-2024/25 з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Бреннан Джонсон на 42-й хвилині, подарувавши "шпорам" їхній третій європейський титул.

Особливу увагу привернув молодий вінгер Тоттенгема Майкі Мур, який у 17 років і 283 дні став наймолодшим гравцем, який виграв Кубок УЄФА/Лігу Європи. За сезон Мур провів п’ять матчів у Лізі Європи, відзначившись одним голом і асистом.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи