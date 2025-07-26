Англія

Ймовірне повернення Джеймса Траффорда може поставити хрест на подальшій кар'єрі німця в Ман Сіті.

Майбутнє другого воротаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги опинилося під великим питанням після того, як "містяни" повністю узгодили з Бернлі трансфер свого вихованця Джеймса Траффорда.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE, одразу три клуби англійської Прем’єр-ліги ведуть активну боротьбу за 32-річного німця. Також серйозний інтерес проявляє турецький Фенербахче, який вступив у конкретні переговори.

Раніше Ортега міг вирушити до Бернлі у зворотному напрямку, однак угода зірвалася. Ймовірність літнього трансферу воротаря значно зросла — на тлі того, що основний голкіпер Едерсон, як зазначається, залишиться в команді, а новачком Сіті стане вищезгаданий Джеймс Траффорд.

У сезоні-2024/25 Штефан Ортега відіграв за Манчестер Сіті 22 матчі у всіх турнірах, пропустив 24 голи та 8 разів відстояв "на нуль".