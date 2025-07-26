Англія

Позитивні новини для бразильця.

Півзахисника лондонського Вест Гема Лукаса Пакета можуть виправдати у справі про можливе порушення букмекерського регламенту АПЛ. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Футбольна асоціація Англії розглядала кілька дивних жовтих карток бразильця у чемпіонаті Англії. Під підозру потрапили чотири попередження Пакета, отримані у матчах проти Лестера, Астон Вілли, Лідс Юнайтед та Борнмута у період з листопада 2022 по серпень 2023 року.

Зазначається, що наразі дисциплінарний орган не виявив порушень з боку півзахисника Вест Гем Юнайтед.

Раніше Вест Гем оголосив про підписання Вокера-Пітерса.