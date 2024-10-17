Англія

Бразилець вкотре виступив із заявою про ставки, в яких його звинувачують.

Півзахисник Вест Гема та збірної Бразилії Лукас Пакета опублікував заяву, пов'язану зі звинуваченнями у порушенні правил ставок.

Раніше FA звинуватила 27-річного бразильця в чотирьох порушеннях правил, що стосуються ставок. FA вважає, що футболіст навмисно намагався отримати попередження у матчі, щоб одна чи кілька осіб отримали прибуток від ставок.

"Я розчарований і засмучений нещодавно прочитаними оманливими та неточними публікаціями в пресі, як в Англії, так і в Бразилії, в яких стверджується, що вони розкривають інформацію про мою справу. Частина цієї інформації повністю хибна і, як видається, спрямована на підрив моїх позицій.

Я також стурбований тим, що, незважаючи на те, що ці статті є хибними і вводять в оману, вони явно отримані від особи, близької до справи. Передбачається, що розгляди у FA є конфіденційними, і вони надзвичайно серйозні для мене та моєї родини. Витік і публікація неточної інформації в пресі, що триває, нині ставить під загрозу мої шанси на справедливий судовий розгляд.

Тому я дав вказівку своїм адвокатам написати до FA листа з проханням провести ретельне розслідування того, яким чином інформація про цю справу, навіть якщо вона неточна, стала надбанням громадськості. Я продовжую заперечувати висунуті проти мене звинувачення і з нетерпінням чекаю на можливість продемонструвати свою невинність", — написав Пакета у своїх соціальних мережах.

Нинішнього сезону Пакета провів дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі.