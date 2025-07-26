Англія

Лондонці хочуть залучити в свої ряди турецького вундеркінда.

Лондонський Челсі зробив пропозицію туринського Ювентусу щодо купівлі турецького вінгера Кенана Їлдиза. Про це повідомляє італійський портал Calciomercato.

За інформацією джерела, "пенсіонери" запропонували за 20-річного турка 60 млн. євро. Втім, така сума не влаштувала "зебр", тому вони відмовилися від продажу свого гравця.

Зазначається, що керівництво "Юве" має намір зберегти Кенана в команді та готують новий контракт для гравця збірної Туреччини.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 52 матчі, забив 12 голів та віддав 9 результативних передач.