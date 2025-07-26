Англія

Бразилець може повернутися до Англії.

Англійський Ліверпуль виявляє інтерес до півзахисника туринського Ювентуса Дугласа Луїса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "червоні" розглядають колишнього гравця Астон Вілли, як гравця ротації, здатного стати якісною заміною лідерам команди на довгій дистанції сезону.

Зазначається, що "зебри" встановили цінник на 27-річного бразильця у розмірі 40 млн. євро. Гравець з невідомих причин пропустив перше тренування Ювентуса на передсезонному зборі, що може свідчати про скорий відхід футболіста.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Дуглас Луїс відіграв за Ювентус 27 матчів.