Англія

Клуб чемпіонату Англії посилився бразильцем Лукасом Перрі.

Воротар Лукас Перрі перебрався з ліонського Олімпіка до Лідс Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними The Athletic, сума трансферу склала 13,9+1,7 млн фунтів стерлінгів. Контракт із 27-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2029-го.

Ліон Перрі представляв із січня 2024 року. Тоді Ботафогу отримав за Лукаса 3,25 млн євро. На рахунку голкіпера 63 пропущених гола в 49-ти матчах (15 "сухих") за Олімпік у всіх турнірах.

Гравця вже чотири рази викликали до збірної Бразилії, але він досі не дебютував за неї. На клубному рівні бразилець також виступав за Наутіку й рідний для нього Сан-Паулу.

Перрі став сьомим літнім новачком Лідс Юнайтед, інші шість приведені нижче:

Нагадаємо, учора, 25 липня, ліонський Олімпік відпустив свого півзахисника до Катару.