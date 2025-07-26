Клуб чемпіонату Англії посилився бразильцем Лукасом Перрі.
Лукас Перрі, leedsunited.com
26 липня 2025, 21:58
Воротар Лукас Перрі перебрався з ліонського Олімпіка до Лідс Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
За даними The Athletic, сума трансферу склала 13,9+1,7 млн фунтів стерлінгів. Контракт із 27-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2029-го.
Ліон Перрі представляв із січня 2024 року. Тоді Ботафогу отримав за Лукаса 3,25 млн євро. На рахунку голкіпера 63 пропущених гола в 49-ти матчах (15 "сухих") за Олімпік у всіх турнірах.
Гравця вже чотири рази викликали до збірної Бразилії, але він досі не дебютував за неї. На клубному рівні бразилець також виступав за Наутіку й рідний для нього Сан-Паулу.
Перрі став сьомим літнім новачком Лідс Юнайтед, інші шість приведені нижче:
Нагадаємо, учора, 25 липня, ліонський Олімпік відпустив свого півзахисника до Катару.