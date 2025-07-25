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Гравець Ліона перебрався до чемпіонату Катару.

Центральний півзахисник Жордан Верету залишив Ліон заради Аль-Арабі, передає офіційний сайт клубу з Дохи.

Контракт із 32-річним французом розраховано до кінця червня 2027-го. За даними видання L'Équipe, Олімпік отримав за гравця 500 тисяч євро й право на 50% коштів від потенційного майбутнього продажу.

На початку вересня 2024 року Ліон виклав Марселю за Жордана 4 млн євро. У сезоні-2024/25 Верету взяв участь у 38-ми матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом.

Раніше француз також представляв Рому, Фіорентину, Астон Віллу, Сент-Етьєн і Нант. За збірну Франції центральний півзахисник провів шість поєдинків (2021-2022).

В Аль-Арабі він приєднався до трьох колишніх гравців із досвідом виступів у Лізі 1, а саме Абду Діалло (Монако й ПСЖ), Пабло Сарабії (ПСЖ) та Ісаака Ліхаджі (Марсель і Лілль). Нагадаємо, нещодавно клуб із Дохи попрощався з Марко Верратті, якого й має замінити Верету.