Англія

Вундеркінд "ткачів" може стати одноклубником нашого Миколенка.

Ліверпульський Евертон хоче підписати талановитого вінгера французького Ліону Маліка Фофана. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" вже зробило пропозицію "ткачам" щодо трансферу 20-річного бельгійця у розмірі 35 млн. євро. Наразі реакція французів на цей оффер невідома.

Чинна трудова угода гравця з "олімпійцями" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Малік Фофана відіграв за Ліон 41 матч, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.