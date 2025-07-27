Вундеркінд "ткачів" може стати одноклубником нашого Миколенка.
Malick Fofana, getty images
27 липня 2025, 19:21
Ліверпульський Евертон хоче підписати талановитого вінгера французького Ліону Маліка Фофана. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, керівництво "ірисок" вже зробило пропозицію "ткачам" щодо трансферу 20-річного бельгійця у розмірі 35 млн. євро. Наразі реакція французів на цей оффер невідома.
Чинна трудова угода гравця з "олімпійцями" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Малік Фофана відіграв за Ліон 41 матч, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.