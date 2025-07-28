Англія

Може скласти конкуренцію Віталієві Миколенку.

Англійський Евертон цього літа вирішив освіжити свої фланги оборони підписанням вихованця академії каталонської Барселони та гравцем молодіжних команд мюнхенської Баварії Адама Азну.

19-річний виконавець здатен грати на обох краях поля.

За його перехід за два роки до завершення контракту "іриски" виклали 9 млн євро + 3 млн євро бонусів.

Найближчим часом очікується фінальний етап медогляду футболіста й оголошення про трансфер.

Азну в минулому сезоні провів 29 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі, перебуваючи в другій частині сезону в оренді у Вальядоліді.