Може скласти конкуренцію Віталієві Миколенку.
Адам Азну, Getty Images
28 липня 2025, 12:51
Англійський Евертон цього літа вирішив освіжити свої фланги оборони підписанням вихованця академії каталонської Барселони та гравцем молодіжних команд мюнхенської Баварії Адама Азну.
19-річний виконавець здатен грати на обох краях поля.
За його перехід за два роки до завершення контракту "іриски" виклали 9 млн євро + 3 млн євро бонусів.
Найближчим часом очікується фінальний етап медогляду футболіста й оголошення про трансфер.
Азну в минулому сезоні провів 29 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі, перебуваючи в другій частині сезону в оренді у Вальядоліді.