Англійський Ноттінгем Форест найближчим часом оформить трансфер вінгера італійської Болоньї Дана Ндоє. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидві сторони вже досягли усної домовленості про трансфер 24-річного швейцарця. "Лісники" також домовились із самим гравцем про умови особистого контракту.

Зазначається, що перехід Ндоє коштуватиме команді Ешпіріту Санту 40 мільйонів євро + бонуси. Гравець збірної Швейцарії вирушить до Англії протягом найближчої доби для проходження медогляду.
Минулого сезону Дан Ндоє відіграв за Болонью 41 матч, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Наполі погодив контракт з Ндоє.