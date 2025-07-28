Англія

Швейцарець продовжить кар'єру в Англії.

Англійський Ноттінгем Форест найближчим часом оформить трансфер вінгера італійської Болоньї Дана Ндоє. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидві сторони вже досягли усної домовленості про трансфер 24-річного швейцарця. "Лісники" також домовились із самим гравцем про умови особистого контракту.

Зазначається, що перехід Ндоє коштуватиме команді Ешпіріту Санту 40 мільйонів євро + бонуси. Гравець збірної Швейцарії вирушить до Англії протягом найближчої доби для проходження медогляду.

Минулого сезону Дан Ндоє відіграв за Болонью 41 матч, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.