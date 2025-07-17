Але треба ще домовитися з "россоблу".
Dan Ndoye, getty images
17 липня 2025, 14:24
Італійський Наполі продовжує перемовини щодо трансферу вінгера Болоньї Дана Ндоє. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, неаполітанський клуб вже погодив особистий контракт з 24-річним швейцарцем до 30 червня 2030 року з зарплатнею три мільйони євро на рік.
Зазначається, що Наполі потрібно ще домовитися з Болоньєю про трансфер Ндоє. Чемпіон Італії готовий заплатити за вінгера 37-38 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Дан Ндоє відіграв за Болонью 41 матч, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.