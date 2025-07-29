Англія

"Вишні" шукають заміну Гюйсену, який перейшов у Реал Мадрид. Також під питанням майбутнє Іллі Забарного.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував ситуацію на трансферному ринку після перемоги над Евертоном у рамках підготовки до нового сезону.

Іспанський фахівець підтвердив, що клуб зосереджений на пошуку нового центрального захисника.

"Клуб працює над підсиленням на різних позиціях. Наша головна увага наразі прикута до позиції центрального захисника — ми втратили Діна Гюйсена й поки не знайшли йому заміну, тому клуб виконує свою роботу.

На трансферному ринку ніколи не знаєш, що може статися, але ми повинні зосередитися на гравцях, які наразі є в нашому розпорядженні", — цитує слова Іраоли Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не залишає надій підписати українського центрбека Борнмута Іллю Забарного.